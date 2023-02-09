Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'a içme suyu sağlayacak

Deprem bölgesinin yaralarının sarılması için Türkiye seferber oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü, Hatay'ın su şebekesinin onarılması için harekete geçti.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'a içme suyu sağlayacak

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Hatay başta olmak üzere Gaziantep,  Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ  ve Şanlıurfa'da da yıkıma neden oldu. 

HATAY'A KONTROLLÜ OLARAK ŞEBEKE SUYU VERİLECEK

Arama kurtarma çalışmaları sürerken 10 ildeki depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılaması için çalışmalar sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekipleri deprem bölgesinde 46 araç ve 80 personel ile çalışmalarını sürdürüyor. 

ASAT ekipleri deprem bölgesinde 46 araç ve 80 personel ile çalışmalarını sürdürüyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin Hatsu Genel Müdürlüğü’ne ait 2 su üretim tesisi ve 1 içme suyu arıtma tesisinin devreye alınması için makine ekipman ve teknik destek sağlayan ASAT ekipleri, Hatay’da kontrollü olarak şebekeye kullanma suyu verilmesini planlıyor.

Uzman ekipler, Hatsu tesislerinin elektromekanik onarımlarını da gerçekleştiriyor. ASAT kaçak arama ekipleri ise İtfaiye Daire Başkanlığı ile koordineli, göçük altında kalan vatandaşların çıkartılması için çalışıyor. ASAT, Antalya’dan dün yola çıkan 3 tır içme suyunun dağıtımını Hatay il merkezi ve çevre mahallelerinde bugün gerçekleştirdi. ASAT, bölgedeki arazözler ile kaynak ve sondajlardan elde edilen temiz içme suyunu afetzedelere ulaştırıyor. Hatay’da içme suyu ile ilgili çalışan tek ekip olan ASAT, su ve kanalizasyon ile ilgili sorunlar çözüldüğünde depremin etkilediği diğer illerde çalışmalarını sürdürecek. Öte yandan 10 adet Led projektör hazırlanarak deprem bölgesine gönderildi.

 
 
 

Kaynak: ANKA

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