Deprem bölgesinde 206 savcı görevlendirildi
Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla HSK'nın başka illerde görev yapan savcılardan deprem bölgesindeki il ve ilçelere görevlendirdiği savcı sayısı 206’ya ulaştı.
Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ’ın talimatıyla HSK’nın başka illerde görev yapan savcılardan deprem bölgesindeki il ve ilçelere görevlendirdiği savcı sayısı 206’ya ulaştı.
Kahramanmaraş’ta 53, ilçeleri Elbistan’da 12, Göksun’da 2, Hatay’da 54, ilçeleri Hassa’da 5, İskenderun’da 14, Kırıkhan’da 5, Samandağ’da 2, Adıyaman’da 52, Malatya’da 2, Osmaniye’de toplam 5 savcı görevlendirildi.
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