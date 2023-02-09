Deprem bölgesinde 206 savcı görevlendirildi

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla HSK'nın başka illerde görev yapan savcılardan deprem bölgesindeki il ve ilçelere görevlendirdiği savcı sayısı 206’ya ulaştı.

Son Güncelleme:
Deprem bölgesinde 206 savcı görevlendirildi

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ’ın talimatıyla HSK’nın başka illerde görev yapan savcılardan deprem bölgesindeki il ve ilçelere görevlendirdiği savcı sayısı 206’ya ulaştı.

Kahramanmaraş’ta 53, ilçeleri Elbistan’da 12, Göksun’da 2, Hatay’da 54, ilçeleri Hassa’da 5, İskenderun’da 14, Kırıkhan’da 5, Samandağ’da 2, Adıyaman’da 52, Malatya’da 2, Osmaniye’de toplam 5 savcı görevlendirildi.

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Deprem uzmanı Kuzey Anadolu Fayı'na dikkat çekti: 'Tetiklemiş olabilir' Deprem uzmanı Kuzey Anadolu Fayı'na dikkat çekti
Müge Anlı rekor bağış topladı.. Toplanan rakam bir ilk Müge Anlı rekor bağış topladı.. Toplanan rakam bir ilk
Elmalı kurabiye yaparken asla yapmamanız gereken hata! Dağılmasına yol açıyor Elmalı kurabiye yaparken asla yapmamanız gereken hata! Dağılmasına yol açıyor
THY deprem bölgesinden bugün 170 tahliye seferi yapacak THY deprem bölgesinden bugün 170 tahliye seferi yapacak
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Dr. Naci Görür deprem riski olan illeri tek tek sayıp uyardı: Endişe ediyoruz! Prof. Dr. Naci Görür deprem riski olan illeri tek tek sayıp uyardı: Endişe ediyoruz!
'Kurtarıldı' dendi, gerçek başka çıktı: Türkiye, Hataysporlu Christian Atsu’yu konuşuyor! 'Kurtarıldı' dendi, gerçek başka çıktı: Türkiye, Hataysporlu Christian Atsu’yu konuşuyor!
Taha Duymaz'ın bulunduğu enkazda 'ses gelmiyor' denilerek çalışma sonlandırıldı Taha Duymaz'ın bulunduğu enkazda 'ses gelmiyor' denilerek çalışma sonlandırıldı
Aileler dikkat: Depreme hazırlık için bunları mutlaka yapın Aileler dikkat: Depreme hazırlık için bunları mutlaka yapın
Fatih Altaylı'ndan GSM operatörlerine tepki: Bu operatörlere verdiğimiz her kuruş haram olsun Fatih Altaylı'ndan GSM operatörlerine tepki: Bu operatörlere verdiğimiz her kuruş haram olsun