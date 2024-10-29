Denizli'deki Orman Yangını 6 Gündür Devam Ediyor

Yangına müdahale için bölgeye sevk edilen ekiplerin yoğun çabaları devam ederken, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, alevlerin şimdiye kadar 400 hektarlık bir alanı etkilediğini belirtti.

Yangının Tavas ilçesine doğru ilerlediğine dikkat çeken Karacabey, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgede devam eden zorlu mücadele koşullarına vurgu yaptı. Alevlere karadan ve havadan müdahalelerin sürdüğü yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"Denizli'de devam eden orman yangınında tek bir ağaç dahi yanmasın diye karadan ve havadan var gücümüzle müdahale ediyoruz. Arazi şartları zorlu olsa da 'Yeşil Vatan'ın yılmaz neferlerinin azmiyle tez vakitte ferahlatan haberi vermek için mücadelemiz devam ediyor."

Dün yaptığı açıklamada, yangının 400 hektara yakın bir alanda etkili olduğunu belirten Karacabey, "Arazi çok sarp, kayalık, bu arazözlerimizin müdahalesini maalesef kısıtlı hale getirdi. İş makinalarıyla yangına ulaşabilmek için yol yapım çalışmalarına başladık. Şu an itibarıyla 7 noktadan iş makinalarıyla yaptığımız yollarda arazözlerle müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Hava araçlarının da bu yangında kullanıldığını biliyorsunuz. Biz pes etmiyoruz mücadelemize devam ediyoruz. Yol açma çalışmalarıyla bir an önce kontrol altına alabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" demişti.

Karacabey'in açıklamasının devamı şöyle:

"Yangının 400 hektara yakın bir alanda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu sahadaki ağaç türünün kabuğu kalın olan karaçam ağaç türü olması hasebiyle, ağaçların tepelerinde yanma olmadığı için yüzde 90 oranında hayatiyetini devam ettireceğini ifade etmek istiyorum. Örtü yangını olduğunu ifade ettik. Hava araçları daha çok tepe yangını diye ifade ettiğimiz ağaçların tepelerinin yandığı yangınlarda alevi yere indirip yer ekiplerinin müdahalesine imkan tanıyan araçlardır. Dünyanın hiçbir yerinde sırf hava araçlarıyla yangın söndürülmez. İnsanın ayakta durmakta güçlük çektiği bu ortamda her türlü olumsuzluğa rağmen geceli gündüzlü, arkadaşlarımızla birlikte biz yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: İHA