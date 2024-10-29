Cumhuriyet'in 101. Yılında... Özgür Özel'den 'Çözüm Süreci' İçin Tek Şart

CHP lideri Özel, Birinci Meclis önünde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. MHP lideri Bahçeli'nin DEM Parti grubuyla tokalaşmasıyla ve sonra yaptığı çağrıyla gündeme gelen 'çözüm süreci'ne ilişkin üstü kapalı olarak tek şartını açıkladı.

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Cumhuriyet'in 101. Yılında... Özgür Özel'den 'Çözüm Süreci' İçin Tek Şart

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılında Birinci Meclis önünde açıklamalarda bulundu. Özel'in açıklamalarından en dikkat çeken ise 'çözüm süreci'ne ilişkin cümleleri oldu.

'O ADIMLAR ANAYASA'YA UZANACAKSA...'

İşte Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bizde gizli kapılar arkasında mutabakat yok. Aksine açıklık ve şeffaflık var. Bu tarihi kavşakta Cumhuriyet'i hep beraber yükseltmeye geldik. 22 yıldır yönetildiği gibi kişisel hesaplarla birileri adım atacaksa ve o adımlar Anayasa'ya uzanacaksa biz orada yokuz.

'ŞEHİT ANALARININ GÖZÜNE BAKILMAYACAK HİÇBİR ŞEYİN TARAFINDA DEĞİLİZ'

Biz bölünmeye, kavgaya, çatışmaya karşıyız ancak biz şehit anaları-babaları ve gazilerimizin gözünün içine bakılmayacak hiçbir şeyin tarafında değiliz. Kutuplaşma kimseye yaramaz, yoksullara hiç yaramaz. Kısır kavga ve çekişmelerin tarafı değiliz.

Birileri kişisel hesaplara sürüklenebilir, biz sürüklenmeyeceğiz.

Bütün milletimize sesleniyorum. Bugün Cumhuriyet Bayramı ama Cumhuriyet korkanların, sinenlerin, evde oturanların değil; kendisine sahip çıkanların rejimidir."

Özgür Özel'den '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajıÖzgür Özel'den '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajıSiyaset

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Kaynak: Gerçek Gündem

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