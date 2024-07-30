Denizli'de Otopark Yangını! 7 Araç Küle Döndü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde faaliyet gösteren 3. Sanayi Sitesinde önceki akşam saat 22.00 sıralarında yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tamirci esnafların otopark olarak kullandığı alanın dibindeki çöp kovasının yanına atık kağıt parçaları bırakan bir kişi, daha sonra çakmakla bu atıkları ateşe verdi. Çöpleri yakan kişinin uzaklaşmasından kısa bir süre sonra, yangın otoparkta park halinde bulunan araçlara sıçradı. Araçlardaki yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla birlikte otopark bir anda ateş topuna döndü.

ZAMAN ZAMAN PATLAMA MEYDANA GELDİ

İhbar olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, vatandaşlar da alevlerin başka araçlara ulaşmaması için yangın tüpleriyle çalışmalara destek verdi. Yanan araçlarda zaman zaman meydana gelen patlamalar, korku ve paniğe neden oldu.

Yoğun müdahale sonucu söndürülen yangında otoparkta tutulan 1'si kamyonet, 2'si minibüs ve 4'ü de otomobil olmak üzere toplam 7 araç zarar gördü. Çekme belgeli veya kazalı araçların park edildiği otoparkta çıkan yangında, maddi hasar oluşan araçlardan 5'inin çalışır vaziyette olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA