Kahramanmaraş'ta Alevler Yükseldi! Metruk Evde Yangın

Kahramanmaraş'ta metruk bir evde yangın çıktı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, inceleme başlatıldı.

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Kahramanmaraş'ta Alevler Yükseldi! Metruk Evde Yangın

Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesi Yusuflar Mahallesi’ndeki metruk bir ikamette yangın çıktı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.

Yangının sebebi henüz bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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