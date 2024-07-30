İstanbul'da Güpegündüz Hırsızlık! Dakikalarca Gözlük Denedi, Beğendiklerini Çalıp Gitti

Maltepe'de bir kadın, gündüz saatlerinde girdiği dükkandan iki adet gözlük çaldı. Polis ekipleri konuyla ilgili detaylı inceleme başlattı.

İstanbul'da Güpegündüz Hırsızlık! Dakikalarca Gözlük Denedi, Beğendiklerini Çalıp Gitti

İstanbul'un Maltepe ilçesi Küçükyalı Çınar Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir optik dükkanında saat 17.30 sıralarında hırsızlık yaşandı.

DAKİKALARCA DENEDİ

İddiaya göre, bir kadın müşteri gibi optik dükkanına girdi. Dakikalarca gözlükleri takıp çıkaran şahıs kendisine yakıştırdığı maddi değeri yüksek olan iki tane gözlüğü satıcının diğer müşterilerle meşgul olmasını fırsat bilerek çantasına koyup çaldı. Bir süre sonra gözlüklerinin eksik olduğunu anlayan dükkan sahibi Süleyman Karakurt kamera kayıtlarını izleyerek hırsızlığı yapanın kim olduğunu tespit etti. Durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri konuyla ilgili detaylı inceleme başlattı.

İş yeri sahibi Süleyman Karakurt, "Dükkanda müşterim vardı. Dükkandan içeriye girdiğinde benimle hiç konuşmadan gözlüklere yöneliyor. Gözlükleri deniyor, ben de atölyedeyim. Bana fiyatlarla ilgili 'etiket fiyatınız mı' diye sordu. Benimle bir daha iletişime girmedi. Kendisi kapıya doğru ilerlerken telefonu çalıyor ve gitti" dedi.

Kaynak: İHA

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Maltepe Hırsızlık
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