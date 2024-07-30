Manisa'dan İSO 500 İkinci Listesine Tam 18 Firma Girdi

İSO’nun (İstanbul Sanayi Odası), haziran ayında açıkladığı "İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023" araştırmasının ardından daha çok KOBİ niteliğindeki kuruluşları kapsayan "İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023" araştırmasının sonuçlarını da açıkladı. Listede Manisa’dan 18 firma yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası, ’İSO İkinci 500’ araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 2023 yılında İSO İkinci 500’ün üretimden satışları yüzde 42,2 oranında artarak 988 milyar TL’ye çıktı. Aynı yılda İSO İkinci 500’ün faaliyet kârı yüzde 44,9 oranında artarak 145,5 milyar liraya çıktı.

2023 yılında İSO İkinci 500’ün üretimden satışları enflasyonun altında kaldı ve reel olarak geriledi. İSO İkinci 500’ün üretimden satışlarındaki değişimler, yıl sonu TÜFE enflasyonundan arındırılarak incelendiğinde; 2023 yılında üretimden satışların yüzde 13,7 oranında gerilediği görüldü. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz’da listede yer alan Manisa’da üretim yapan 18 firmayı tebrik etti.



‘YAŞANAN OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ’

İSO ikinci 500 listesinde yer alan 18 firmayla gurur ve onur duyduklarını belirten Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan ikinci 500 sanayi kuruluşu listesinde odamıza kayıtlı üyelerimizden merkezi ilimizde olan 7 firma ile birlikte yine odamıza kayıtlı olarak bölgemizde üretim yapan ama merkezleri başka şehirde ve ilçelerimizde olan 11 firmamızla birlikte Manisa’dan 18 firmamız yer aldı” dedi.



İLK BİNDE 41 FİRMA YER ALDI

Başkan Yılmaz, “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 listesinde Manisa’dan 18 firmamız yer aldı. İlk 500’deki 33 firmamızla birlikte İSO İlk 1000’de toplam firma sayımız 41 oldu. Sanayinin ve tarımın başkenti olan, Türkiye’nin parlayan yıldızı Manisa’mız cazibe merkezi olma niteliğini devam ettiriyor. Günümüz şartlarını göz önünde bulundurduğumuzda sanayicilerimiz başarı hikayeleri yazmaya devam ediyorlar. Bu firmalarımız hem yerel ekonomiye katkı sağlamakta hem de Türkiye’nin sanayi gücünü ileriye taşımakta önemli bir rol oynuyorlar. Açıklanan bu sonuçlar sanayicilerimizin en zor faaliyet şartlarında dahi ülkemize karşı olan sorumluluklarını fedakârca yerine getirdiklerini bir kez daha bizlere göstermiştir. İSO İkinci 500 kuruluşlarımızın 2023 performansına bakıldığında; dünyada yüksek jeopolitik gerilimler, yavaşlayan küresel talep, ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi, uzun seçim dönemi ve ardından yeni ekonomi politikaları doğrultusunda uygulanan sıkılaşma politikaları belirleyici oldu. Üretim maliyeti her geçen gün artarken finansmana ulaşımda oldukça zorlaştı. Yaşanan tüm zorluklara rağmen, yatırımlarıyla ülkemizin ve şehrimizin üretimine, ihracatına ve istihdamına katkılarından dolayı tüm firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu katkıların önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğine inanıyorum” diye konuştu.

Kaynak: İHA