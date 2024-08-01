Denizli'de Kadın Cinayeti: Cezaevinden İzinli Çıkan Erkek, Eşini Katletti!

Denizli’de cezaevinden izinli çıkan Mehmet Ali Elbeli isimli erkek, evli olduğu Müge Elbeli'yi darbederek katletti. Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan katilin yakalanması için çalışma başlattı.

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Denizli'de Kadın Cinayeti: Cezaevinden İzinli Çıkan Erkek, Eşini Katletti!

Denizli'nin Tavas ilçesinde 3 çocuk annesi Müge Elbeli (34), eşi Mehmet Ali Elbeli (37) tarafından dövülerek öldürüldü.

Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Karahisar Mahallesi'nde meydana geldi. Açık cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Mehmet Ali Elbeli, evde eşi Müge Elbeli ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ali Elbeli, eşi Müge Elbeli’yi darbetti. Mehmet Ali Elbeli otomobiliyle kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Müge Elbeli’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Müge Elbeli'nin cenazesi, Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin yaptığı olay yeri incelemesi sonrasında otopsi için Tavas Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan Mehmet Ali Elbeli’nin yakalanması için çalışma başlattı.

'BUGÜN HASRET SON BULUYOR'

Öte yandan Müge Elbeli'nin, 22 Temmuz’da Mehmet Ali Elbeli için sosyal medya hesabından "Bugün hasret son buluyor. Mügeninmalisi geliyor. Dakikalar kaldı" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

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