Kayseri'de Kesinleşmiş Cezası Bulunan Kişiler Yakalandı

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan kişiler yakalandı. 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'de Kesinleşmiş Cezası Bulunan Kişiler Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda; 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 26 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. (28) ile 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. (32) yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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