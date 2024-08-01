Mardin'de Kaza! 2 Yaralı

Mardin’de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı. Yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Mardin'de Kaza! 2 Yaralı

Mardin’in Artuklu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Sultanköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 03 AF 840 plakalı hafif ticari araç ile 34 RV 0185 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Mardin Trafik kazası
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