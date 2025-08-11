Denizli Devlet Hastanesi'nde Faciaya Ramak Kala... Asma Tavan Çöktü: 2017'de Çürük Raporu Verilmiş!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Denizli Devlet Hastanesi’nin B Blok 1. katında bulunan genel cerrahi bölümü girişinde asma tavan çöktü. Olayda, şans eseri koridorda hasta veya personel bulunmaması sayesinde yaralanan olmadı, ancak sağlık çalışanları ve hastalar büyük bir tehlikeyi atlattı. Çökme sonrası hastane yönetimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile temasa geçerek inceleme başlattı. Uzmanlar, çökmenin yüzeysel olduğunu ve binanın taşıyıcı sistemine zarar vermediğini bildirdi. Ancak, hastanenin depreme dayanıksız olduğu yönündeki 2017 raporları, olayın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

2017 RAPORU: KOLONLARIN YÜZDE 90’I ÇÜRÜK

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Denizli Şube Başkanı Selçuk Göçer, 2017 yılında Pamukkale Üniversitesi tarafından hazırlanan deprem analiz raporuna dikkat çekti. Raporda, Denizli’nin 1. derece deprem bölgesinde yer aldığı, hastane arazisinin killi kum yapısında olduğu ve 4 metre derinlikte yeraltı suyu bulunduğu belirtildi. A1 Blok’ta incelenen 146 kolondan yalnızca 7’si, 126 kirişten ise sadece 2’si sağlam bulundu. Göçer, “Kolon ve kirişlerin yüzde 90’ı çürük, zeminde sıvılaşma riski var. 7 yıldır ciddi bir önlem alınmadı. Sadece A Blok güçlendirildi, diğer bloklar ölüm riski altında” diyerek hastanenin acilen tahliye edilmesi gerektiğini vurguladı.

CHP’Lİ KARACA’DAN SERT TEPKİ

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, olayı “sağlıkta dönüşüm” politikalarının bir sonucu olarak nitelendirdi. Karaca, “Pamukkale Üniversitesi’nin 8 yıl önceki ‘depreme dayanıksız’ raporu ortadayken, yüzlerce hastanın tedavi gördüğü binada tavan çökmesi kabul edilemez. Sağlıkta dönüşüm adı altında hastaneleri ticarethane, hastaları müşteri haline getiren bu sistem çökmüştür. Halk sağlığını riske atan felaketlere tahammül kalmadı. Konunun takipçisiyiz” dedi.

AİLE HEKİMLERİNDEN ACİL ÇAĞRI

Denizli Aile Hekimleri Derneği, çökme olayını “büyük bir ihmal” olarak tanımladı. Dernek, “2017 raporlarında kolon ve kirişlerin yüzde 90’ının çürük olduğu net biçimde tespit edilmişti. Buna rağmen hiçbir somut adım atılmadı. Binlerce hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanı bu riskli binada bulunmak zorunda. Riskli bloklar acilen boşaltılmalı, güvenli hizmet alanları sağlanmalı” açıklamasında bulundu.

HASTANE BAŞHEKİMLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Denizli Devlet Hastanesi Başhekimliği, çökmenin sıva kalınlığının fazla olması ve kendi ağırlığıyla düşmesi sonucu gerçekleştiğini belirtti. Açıklamada, “Olay sonrası hastane mühendisleri ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik ekibi inceleme yaptı. Binanın boşaltılmasına gerek olmadığı tespit edildi. Olayda 2 kişi molozlardan hafif şekilde etkilendi, genel sağlık durumları iyi” denildi. Ancak bu açıklama, sağlık örgütlerinin ve kamuoyunun endişelerini gidermedi.

Kaynak: ANKA