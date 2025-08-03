İstanbul'da Korku Dolu Anlar! Yıkım Esnasında Çöktü

İstanbul Küçükçekmece'de daha önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 5 katlı apartman bugün yıkım sırasında çöktü. Çökme sonucu bitişikteki 3 katlı apartman ile inşaat halindeki bir bina zarar gördü.

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İstanbul Küçükçekmece'deki İnönü Mahallesi Mutlu Sokak'ta kentsel dönüşüm için daha önce boşaltılan 5 katlı apartmandan dün gece sesler gelmesi üzerine bitişiğindeki 3 katlı bina tahliye edildi.

Bugün kontrollü yıkımı yapılan 5 katlı boş apartman, çalışma sırasında çöktü. Çökme sonucu bitişikteki 3 katlı apartman ile inşaat halindeki bir bina zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye zabıta, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven aracı ile 3 katlı apartmanda yaşayan vatandaşların evcil hayvanlarını almasına yardımcı oldu.

Ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

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