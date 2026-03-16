Denizli Buldan'da Bir Deprem Daha
5.1'lik depremin ardından Denizli sallanmaya devam ediyor. AFAD'ın verilerine göre, Denizli'nin Buldan ilçesinde saat 09.03'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde saat 07.42'de 09.03'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Buldan ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 14.91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 16, 2026
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Buldan (Denizli)
Tarih:2026-03-16
Saat:09:03:47 TSİ
Enlem:38.06889 N
Boylam:28.97472 E
Derinlik:14.91 km
Denizli'nin Buldan ilçesinde 9 Şubat'ta 5.1, 4.1, 4.2, 11 Şubat'ta ise 4 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.
