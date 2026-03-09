Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 5.1'lik Denizli Depremi Sonrası 7 Şiddetinde Deprem Uyarısı

Sabah saatlerinde Denizli'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. 5.1’lik sarsıntının ardından daha büyük bir depremin yaşanıp yaşanmayacağının bilinemeyeceğini ifade eden Ercan, açıklamasına "Bu kesim her zaman için M7 dolayında deprem üretmeye yatkındır" notunu düştü.

Son Güncelleme:
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 5.1'lik Denizli Depremi Sonrası 7 Şiddetinde Deprem Uyarısı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Denizli'nin Buldan ilçesi bu sabah saatlerinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre can kaybı ya da herhangi bir yaralanmanın olmadığı yerin 7.5 kilometre altında meydana gelen deprem sonrası Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"HER ZAMAN İÇİN M7'LİK DEPREME YATKIN"

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi’nde bugün saat 09.21’de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmede bulundu. Ercan, açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Prof. Dr. Ercan paylaşımında, "Denizli Buldan Yenicekent’te bugün 09.21’de, 7.5 km odak derinliğinde M5.1 büyüklüğünde küçük boyutlu bir deprem olmuştur. Denizli Pamukkale Çukuru içindeki bu deprem, Gediz ana kırığı ile Büyük Menderes kırıklarının kesim yerine çok yakındır. Bu kesim her zaman için M7 dolayında deprem üretmeye yatkındır" ifadelerini kullandı.

“DAHA BÜYÜK DEPREMİN GELİP GELMEYECEĞİ SÖYLENEMEZ”

Depremin büyüklüğüne ilişkin de değerlendirmede bulunan Ercan, "M5.1 büyüklüğündeki deprem bölgede yığma köy evleri ile ağıllar dışında yıkıcı değildir. Bunun arkasından daha büyük bir depremin gelip gelmeyeceği söylenemez. Bölgedeki jeotermal olanlar bu depremlerin varlığıyla ısınmaktadır" yorumunda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Sahilde Parçalanmış İHA Bulundu Sahilde Parçalanmış İHA Bulundu
İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Türkiye Yüzyılı, Kadınların Her Anlamda Güçlendiği Bir Türkiye'nin Vizyonudur 'Türkiye Yüzyılı, Kadınların Güçlendiği Türkiye'nin Vizyonu'
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Almanya’da Tarihi Zafer: Cem Özdemir Eyalet Başbakanlığı Seçimini Kazandı Cem Özdemir Eyalet Başbakanlığı Seçimini Kazandı
SSK, Bağkur, Dul Yetim Aylığı Alanlar Dikkat! Bayram İkramiyesi Hangi Tarihte Ödenecek? Bayram İkramiyesi Hangi Tarihte Ödenecek?
Orta Doğu'da Füze Yağmuru! Ölü Sayısı Her Geçen Saat Yükseliyor İran, 'ABD ve İsrail İle İşbirliği Yapan' Vatandaşlarının Malvarlıklarına El Koyacak
İran, Yeni Dini Liderini Duyurdu: Mücteba Hamaney İran, Yeni Dini Liderini Duyurdu: Mücteba Hamaney
AFAD Duyurdu: Denizli'de Deprem AFAD Duyurdu! Denizli'de Deprem