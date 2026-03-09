Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 5.1'lik Denizli Depremi Sonrası 7 Şiddetinde Deprem Uyarısı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Denizli'nin Buldan ilçesi bu sabah saatlerinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre can kaybı ya da herhangi bir yaralanmanın olmadığı yerin 7.5 kilometre altında meydana gelen deprem sonrası Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"HER ZAMAN İÇİN M7'LİK DEPREME YATKIN"

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi’nde bugün saat 09.21’de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmede bulundu. Ercan, açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Prof. Dr. Ercan paylaşımında, "Denizli Buldan Yenicekent’te bugün 09.21’de, 7.5 km odak derinliğinde M5.1 büyüklüğünde küçük boyutlu bir deprem olmuştur. Denizli Pamukkale Çukuru içindeki bu deprem, Gediz ana kırığı ile Büyük Menderes kırıklarının kesim yerine çok yakındır. Bu kesim her zaman için M7 dolayında deprem üretmeye yatkındır" ifadelerini kullandı.

“DAHA BÜYÜK DEPREMİN GELİP GELMEYECEĞİ SÖYLENEMEZ”

Depremin büyüklüğüne ilişkin de değerlendirmede bulunan Ercan, "M5.1 büyüklüğündeki deprem bölgede yığma köy evleri ile ağıllar dışında yıkıcı değildir. Bunun arkasından daha büyük bir depremin gelip gelmeyeceği söylenemez. Bölgedeki jeotermal olanlar bu depremlerin varlığıyla ısınmaktadır" yorumunda bulundu.

Denizli BULDAN Yenicekent’te bugün 9,21de 7,5 km odak derinliğinde M5,1 Büyüklüğünde küçük boyutlu bir deprem olmuştur. Denizli Pamukkale Çukuru içindeki bu deprem Gediz ana kırığı ile Büyükmenderes kırıklarının kesim yerine çok yakındır. Bu kesim her zaman için M7 dolayında… pic.twitter.com/7jqRD3Bc0V — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) March 9, 2026

Kaynak: Haber Merkezi