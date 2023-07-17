Deniz Baykal’a kaset kumpası kuran komiser hakkında yeni gelişme: 26 yıl hapis cezası verildi!

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nda görevliyken KHK ile ihraç edilen komiser yardımcısı Abdül Köksal, yargılandığı Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'terör örgütü üyesi olmak, özel hayatın gizliliği ile konut dokunulmazlığını ihlal etmekten' 26 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre, Ankara'da görev yaparken CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a kaset kumpası kuran FETÖ'cü yapılanmanın içinde yer aldığı iddiasıyla hakkında dava açılan komiser yardımcısı Abdül Köksal'la ilgili dosya karara bağlandı.

Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanığın Ankara'da görev yaparken CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, MHP Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ekinci, Bülent Didinmez ve Adana Milletvekili Recai Yıldırım, Kırşehir Milletvekili Metin Çobanoğlu, İstanbul Milletvekili Ümit Şafak, Samsun Milletvekili Osman Çakır, Ankara milletvekili ve MYK üyesi Ahmet Deniz Bölükbaşı, İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu'ya kaset kumpaslarıyla, bazı görüntülerin internet ortamına sızdırılarak, özel hayatlarının gizliliğini ihlal ettiği, yasadışı dinleme yaptığı belirtildi.

Polis Abdül Köksal'ın terör örgütünün gizli haberleşme ağı By-Lock'u ‘abdullahhh’ kullancı adı, ‘Ak2015’ şifresiyle kullandığı, başka kullanıcılarda ise ‘abduley-memati.abdül2014.’ adlarıyla kayıtlı olduğu belirlendi.

BİRÇOK KUMPASTA ADI GEÇİYOR

Sanığın Ankara Yenimahalle'de de emekli Orgeneral Hurşit Tolon ile yakın ilişkisi bulunan G.B adlı kadının ikametine de gizlice girip böcek yerleştirdiğini belirten mahkeme, Deniz Baykal'a kaset kumpasıyla gündeme gelen Nesrin Baytok ile eşi Can Baytok'un da Çankaya Çukurambar'daki evine ait kilidin anahtarını kopyaladığını, ardından gizlice giren sanığın buradaki elektrik tesisatlarının geçtiği kapakların içine gizli kamera yerleştirdiğini ifade etti.

Mahkeme sanığı silahlı terör örgütü üyesi olmak, kişisel verileri hukuka aykırı elde etmek, özel hayatı ve konut dokunulmazlığını ihlal etmek suçlarından 26 yıl 9 ay hapisle cezalandırıp, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.