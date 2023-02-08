Demirtaş'tan koordinasyon merkezlerine 'köy' çağrısı

HDP'nin Edirne Cezaevi'nde tutulan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, deprem felakatinin yaşandığı kırsal alanlara dikkat çekti.

Demirtaş, "Yardımların şehir merkezleriyle sınırlı kalmayıp köylere, kırsal bölgelere de ulaşması için her yerden çağrı var. Lütfen koordinasyon merkezleri bu çağrıları dikkate alsınlar" dedi.