Demirtaş'tan koordinasyon merkezlerine 'köy' çağrısı

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, deprem felakati sonrası yardımların ulaşmadığı kırsal bölgeler için koordinasyon merkezlerine çağrıda bulundu.

Demirtaş'tan koordinasyon merkezlerine 'köy' çağrısı

HDP'nin Edirne Cezaevi'nde tutulan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, deprem felakatinin yaşandığı kırsal alanlara dikkat çekti.

Demirtaş, "Yardımların şehir merkezleriyle sınırlı kalmayıp köylere, kırsal bölgelere de ulaşması için her yerden çağrı var. Lütfen koordinasyon merkezleri bu çağrıları dikkate alsınlar" dedi.

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