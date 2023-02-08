Her depremde daha büyük acılar yaşanıyor: 'Doğal afetlerle mücadele bakanlığı kurulmalı'

GERÇEK GÜNDEM - Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 8 bin 574'e yükseldi. 49 bin 133 kişi yaralandı. Yıkım yaşanan 10 ilde üç ay süreyle OHAL ilan edildi. Arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Öte yandan hala deprem bölgelerinde müdahale edilemeyen, enkaz altında kurtarılmayı bekleyenler var. Bununla birlikte geçmişte birçok uzman ve jeolog, Kahramanmaraş bölgesinde büyük bir deprem beklediklerini ifade etmişti. Uyarılara rağmen bölgede herhangi bir önlem alınmaması ise durumu felakete çevirdi.

“DOĞAL AFETLERLE MÜCADELE BAKANLIĞI KURULMALI”

Gerçek Gündem’e yaşanan deprem felaketi üzerine açıklamalarda bulunan emekli Tuğgeneral Nejat Eslen, doğal afetleden sorumlu bir bakanlığın kurulması gerektiğini ifade etti.

Eslen şunları söyledi:

“Türkiye’de gecikmeden deprem, orman yangınları, iklim değişikliği, seller ve benzeri doğal afetlerle mücadeleden sorumlu doğal afetlerle mücadele bakanlığı kurulmalı. Böyle bir bakanlık olsa idi deprem bölgesi için mecburen planlama hazırlık yapılır ordunun katkısı için koordinasyon sağlanırdı. Nasıl Milli Savunma Bakanlığı dış tehditlere karışı sorumlu, nasıl İçişleri Bakanlığı iç tehditlere karşı sorumlu bakanlık ise doğal afetlerle mücadele bakanlığı da doğal tehditlerden sorumlu bakanlık olmalıdır.”