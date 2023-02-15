Demirtaş yedi dilde teşekkür etti: 'Bir gece ansızın gelebiliriz' dedikleri bir sabah ansızın yardıma geldiler

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin, depremler nedeniyle Türkiye'ye yardıma koşan ülkeler için Twitter'da paylaşımda bulundu.

Demirtaş paylaşımında, iktidarın "Bir gece ansızın gelebiliriz" diyerek tehdit ettiği ve düşmanlaştırmaya çalıştığı ülkelerin depremde ilk yardıma koşanlar olduğunu söyledi.

Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:

"Bir gece ansızın gelebiliriz" diye meydan okudukları ne kadar "düşman" varsa bir sabah ansızın yardıma geldiler. Yaralarımızı birlikte sarmayı sürdürürken dostlarımıza dünyanın tüm dillerinde teşekkürler. Thank you, Spas, Danke, Gracias, Șukran, Efharistó, Շնորհակալություն..."