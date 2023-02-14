"ATV, Ahbap’a destek veren Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu'nu ortak yayında istemedi" iddiasına Haluk Levent'ten yanıt

Türkiye'de 10 ili sarsan deprem felaketinin ağır enkazı henüz kaldırılamazken, ilk günden beri deprem bölgesinde yardım eden Haluk Levent ve kurduğu yardım derneği Ahbap hedef gösteriliyor.

Cumhur İttifakı'nın destekçileri tarafından hedefe koyulan Haluk Levent, geçen günlerde tüm yaptığı ve yapacağı yardım faaliyetlerini açıklamıştı. Kenan İmirzalıoğlu, Oktay Kaynarca gibi isimleri de yanına alan Levent, yardım toplamıştı.

Türkiye’nin sekiz ulusal televizyon kanalı ATV, Fox, Kanal D, Kanal 7, Show, TRT 1 ve TV8 depremzedelere yardım için ortak yayına geçecek. ATV’nin ortak yayına, Ahbap’a destek veren Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu’nun katılmasını istemediği öne sürüldü.

Bunun üzeirne Haluk Levent Twitter hesabından bir açıklama yaparak "Benim yüzümden oldu :( Çok üzgünüm. Bir kez “devlet nerde?” cümlesi kurmadılar. Yardım toplamak değil yardım dağıtmak için Ahbap'ta oldular. Geçen yıl yardım kampanyasında ben de AFAD’a bağış yapmıştım. İzin verin yarın TV’de AFAD için tüm sanatçılarla biz de para toplayalım" dedi.