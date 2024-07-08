DEM Parti, Kayyuma Karşı Hakkari'ye Yürüdü: Seçilmişlerin Yerine Atanmışları Getiremezsiniz

DEM Parti tarafından kayyum uygulamalarına karşı 9 gündür süren 'İradeye Saygı Yürüyüşü' Hakkari’de tamamlandı.

ürüyüşün ardından Hakkari Valiliği önünde açıklama yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Türkiye’de seçme ve seçilme hakkına iktidarın saygı duymadığını ifade ederek, “Bu heyetimiz dokuz gündür yollarda. İstanbul’dan, Tekirdağ’dan İzmir’den Ankara’dan Çukurova’dan Türkiye’nin dört bir yanından insanlar yollara düştüler. Kent kent dolaşarak buraya geldiler. Van’dan buraya kadar da kesintisiz bir şekilde gerçekleştirmiş olduk. Bu 9 günlük yürüyüşümüzde bir talebimiz vardı. İradeye saygı. İrade nedir? İrade demokraside halk demektir, ama diktatörlükte irade demek saray demektir, tek adam demektir. İrade nedir? Demokrasidir, adalettir. Ama otoriter faşist rejimlerde irade kolluk kuvvetidir, kayyımdır, seçilmişin yerine atanmışı getirmektir. Bizler iradeye saygı diyoruz. Türkiye'de eğer seçme ve seçilme hakkı erken dönemde yasalaşmışsa, bu halkın iradesinin sandıktan çıkanın doğrudan iradesinin tanınması demektir' dedi.

'SARAYDAKİ GÖRSÜN'

Hakkari Belediyesi’ne 3 Haziran günü kayyum atanmasından bu yana alanlarda oldukları dile getiren Hatimoğulları, 'İstanbul, Türkiye’nin çeyreği olan İstanbul’da nüfus olarak ekonomi olarak Türkiye’nin çeyreği olan İstanbul’da bütün demokrasi güçleriyle hep beraber nöbetimiz belediyelerimize sahip çıkma nöbeti iradeye saygı nöbetimiz devam ediyor. 9 günlük yürüyüş boyunca bazı arkadaşlarımızın ayakları su topladı, bazı arkadaşlarımızın çeşitli hastalıkları vardı. Bazı arkadaşlarımızın yaşı ilerlemişti, asfaltı eriten sıcakta insanlar yürümekten geri durmadı. Bütün bunlara karşı insanlar yürüdüyse saraydaki de şu arkamızda bulunması gereken vali de yani atanmış kayyım da halkın iradesini ve kararlılığını görmesi gerekiyor. Seçilmişlerin yerine atanmışı getiremezsiniz. Seçilmişin nasıl seçildiği, görevden nasıl alınacağı nasıl yargılanacağı görevden alınırsa şayet yerine kimin nasıl seçileceği anayasada kelime kelime yazılmıştır' diye konuştu.

‘AVRUPA SÖZLEŞMELERİNE AYKIRI’

'Hakkari halkının iradesini çiğneyerek aynı zamanda anayasayı çiğnemektir' diyen Hatimoğulları, şunları söyledi:

'O nedenle burada bir kez daha diyoruz ki, anayasa uygulanmalıdır. Türkiye’nin tarafı olduğu sözleşmeler uygulanmalıdır. Yerel yönetimler özerklik şartına bağlı Türkiye ve buna uygun olarak davranmalıdır. Venedik protokolüne uygun davranmalıdır. Bugün atanmış olan bu kayyımlar sadece Türkiye’deki yasalara göre suç değil aynı zamanda tarafı olduğumuz Avrupa sözleşmelerine aykırıdır, kanunu değildir. Buradan bir kez daha haykırıyoruz. Nasırlı, su toplayan ayaklarımızla yürüyüş kolu olarak güneşten yanan tenimizle irademize sahip çıkıyoruz. Kayyım derhal geri çekilsin, Viyan Tekçe derhal başkan vekili olarak atansın. Bizle dün olduğu gibi bugün de sadece DEM Parti olarak değil Türkiye’deki bütün demokrasi güçleriyle haktan adaletten yana olan bütün kesimlerle irademize saygısızlık yapanlara karşı eylemlerimiz ve etkinliklerimiz devam edecek. Kayyuma karşı Türkiye’nin her yerinden tepkiler yükseldi. Çünkü bu sorun sadece Kürdün sorunu değil. Bu sorun sadece Hakkari’nin sadece DEM Parti’nin sorunu değil. Kayyım atanması demek seçme seçilme hakkımız yani demokrasinin asgari koşulu olan seçme ve seçilme hakkımızın elinden alınması demektir bu demektir. İstanbul Belediyesi de güvencede değil, İzmir Belediyesi de güvencede değil. Ters düşerse şayet Konya Belediyesi de güvencede değil. Siyasetin aykırı davransa Konya belediyesi de güvencede değil. Türkiye’de bu alanlardan meydanlardan yükselen halkın iradesine herkesi ama herkesi saygı duymaya davet ediyoruz. Yürüyüşümüzü bugün burada bu basın açıklamasıyla ama sadece bu yürüyüşümüzü sonlandırıyoruz. Nöbetlerimiz devam edecek. Türkiye’nin dört bir yanından iradeye saygı eylem ve etkinliklerimiz bize dost kurumlarımızla demokrasiden yana olanlarla, insan haklarından yana olanlarla, seçme ve seçilme hakkına saygı duyan savunan her kesimle mücadelemiz devam edecek.'

Kaynak: ANKA