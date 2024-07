TİP Sözcüsü Kadıgil'den TÜİK'e Tepki: '5 bin TL'ye Ev Kiralayan Koca Yürekli Ev Sahipleri Kimlerdir, Bu Evler Nerededir?'

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon hesaplamasında kullanıldığı ortaya çıkan verileri Meclis gündemine taşıdı. Kadıgil, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e “Bu fiyatlarla ihtiyaçlarımızın karşılanabildiği yer ülkemizde tam olarak hangi bölgemize tekabül etmektedir?” diye sordu.

'AÇIKLANAN ENFLASYON ORANI HALK ARASINDA ŞAŞKINLIK YARATMIŞTIR’

TİP Sözcüsü Kadıgil, ekonomi yazarı Alaaddin Aktaş’ın haberinden hareketle verdiği soru önergesinde, TÜİK’İN Nisan 2022’den bu yana enflasyon hesaplaması için kullandığı maddelerin fiyatını açıklamayı durdurduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz hafta TUİK tarafından açıklanan rakamlara göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 1,64, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,38 artış göstermiş, yıllık enflasyonun tüketici fiyatlarında yüzde 71,6, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 50,09 olarak gerçekleştiği iddia edilmiştir. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise yıllık enflasyonu yüzde 113,08, aylık enflasyonu yüzde 4.27 olarak açıklamıştır.

Yurttaşların alım gücünün her yıl, her ay değil her dakika azaldığı, insanların artık yoksullukla değil açlıkla mücadele ettikleri bugünlerde açıklanan enflasyon oranı halk arasında şaşkınlık yaratmış, hesaplamaya konu birim fiyatların gizli tutulması nedeniyle konu muallakta kalmıştır.

‘HAZİRAN AYINDA KİRA 5 BİN 845 LİRA OLARAK DİKKATE ALINMIŞ’

Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Nisan 2022'den bu yana hesaplama için kullandığı maddelerin fiyatlarını açıklamayı durdurduğunu belirterek, ‘Mevcut durumda fiyat değişimleri ve ağırlıklar ana harcama grupları itibarıyla açıklanıyor. TÜİK madde fiyatlarını vermediği gibi her bir madde için fiyat değişimini de gizliyor’ diye yazmıştır.

Enflasyon hesaplamasında kullanılan maddelerin bir listesini yayımlayan Aktaş, ‘TÜİK’e göre haziran ayındaki uzman doktor muayene ücreti ne kadar biliyor musunuz; 33 lira 69 kuruş. Yanlış yazmadım; 33 lira 69 kuruş, hadi yuvarlayalım 34 lira. Çarpıcı bir örnek de ev kirası. Haziran ayı endeksinde kira 5 bin 845 lira olarak dikkate alınmış’ ifadelerini kullanmıştır.

‘5 BİN TL'YE EV KİRALAYAN KOCA YÜREKLİ EV SAHİPLERİ KİMLERDİR, BU EVLER NEREDEDİR?

Sera Kadıgil, “Bu kapsamda maddi zorluk yaşayan halkımızın bilgilenerek bu uygun fiyatlardan yararlanabilmeleri adına sormak gereği hasıl olmuştur” diyerek, Bakan Şimşek’e şu soruları yöneltti:

1. Bu fiyatlarla ihtiyaçlarımızın karşılanabildiği yer ülkemizde tam olarak hangi bölgemize tekabül etmektedir?

2. Öğrencilerin ayda 450 TL’ye barınabildikleri iddia olunan yurt nerededir?

3. 77 TL karşılığında döner yenebilen dönerci hangisidir?

4. 9 bin TL karşılığında ev taşıyan yufka yürekli nakliye şirketi hangisidir?

5. 5 bin TL'ye ev kiralayan koca yürekli ev sahipleri kimlerdir, bu evler nerededir?

'RAKAMLARI MANİPÜLE EDEN KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA İŞLEM YAPILACAK MIDIR?'

6. Halk ekonomik krizin pençesinde kıvranırken, gerçek enflasyon %100'ün üzerindeyken ülkedeki emekçilerin en az %57’sinin çalıştırıldığı asgari ücrete YÜZDE SIFIR ZAM, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 24,73, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 19,31 zam yapılmıştır. Rakamları manipüle eden, görevlerini kötüye kullanarak emekçilerin parasını çalan sözde kamu görevlileri hakkında herhangi bir işlem yapılacak mıdır?