Göç İdaresi'nden Kayseri Açıklaması! Suriyeli Aile Başka Bir İle Gönderildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Suriyeli bir mültecinin 6 yaşındaki bir çocuğu istismar ettiği iddialarına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, Suriyeli ailenin başka bir ile naklinin sağlandığını bildirdi.

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Göç İdaresi'nden Kayseri Açıklaması! Suriyeli Aile Başka Bir İle Gönderildi

Kayseri’de Suriye uyruklu bir kişinin, 6 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği iddiasının ardından sınır dışı edileceği iddia edildi. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Suriyeli ailenin başka bir ile gönderildiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Bazı haber sitelerinde yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, Kayseri’de saldırıya uğradığı için şikayetçi olan Suriyelilerin sınır dışı edileceği iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Kayseri Selçuklu Mahallesinde 1 Temmuz 2024 tarihinde meydana gelen olayda, sokaktan geçen Türk vatandaşı şahıslar ile o sırada evinin balkonunda bulunan Suriye uyruklu 15 yaşındaki şahıs arasında sözlü tartışma yaşanmıştır.

Bu tartışma neticesinde Türk vatandaşı şahıslar, kendilerine hakaret ettiği iddiasıyla 5 Temmuz 2024 tarihinde Suriyeli şahıstan şikayetçi olmuştur. Şikayet üzerine hakkında adli işlem tesis edilen Suriyeli şahıs ile ailesinin kaydı, taraflar arasındaki olayların büyümesini önlemek ve güvenlik gerekçesiyle kendi talepleri doğrultusunda farklı bir ilimize alınmış ve nakilleri sağlanmaktadır.'

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