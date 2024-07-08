O Kentte 'Halk Yumurta' Dönemi Başladı: Otuzlu Yumurta 60 Liradan Satılacak

Uşak Belediyesi, Halk Yumurta satışlarını başlattığını duyurdu. Vatandaşlar, kentin çeşitli noktalarında 'Halk Yumurta'ya ulaşabilecek. Halk Yumurta noktalarında, 30'lu yumurta 60 liradan satışa sunuldu.

Belediye’nin Halk Ekmek ve kısa süre önce satışına başladığı Halk Süt projesinin ardından, Halk Yumurta da şehrin çeşitli noktalarında vatandaşa sunulmaya başlandı.

Son zamanlarda artan süt fiyatlarının tüketiciyi zor durumda bırakması ve vatandaşın süte ulaşımının zorlaşması nedeniyle geliştirilen Halk Süt projesi, belediye tarafından hayata geçirilmişti.

30’lu Halk Yumurta'nın 60 TL’den satışa sunulduğunu ve bunun piyasanın çok altında olduğunu kaydeden Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, “Seçimlerden önce verdiğimiz sözü yerine getirdik. Vatandaşımızın hane ekonomisine az da olsa bir katkı sağlayabildiysek ne mutlu bize. Ben Halk Yumurtanın şimdiden kentimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Kaynak: ANKA