DEM Parti İmralı Heyeti, CHP ve EMEP'i Ziyaret Edecek

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında DEM Parti İmralı Heyeti'nin siyasi partiler turu devam ediyor. Heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Heyet görüşmenin ardından Emek Partisi’ni ziyaret edecek.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti'nin siyasi parti ziyaretleri sürüyor.

Heyet üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol saat 12.00’de CHP Genel Merkezi'ne gelerek Genel Başkan Özgür Özel ile görüşmeye başladı.

Heyetin CHP'ye geçtiğimiz hafta başında yapmayı planladığı görüşme Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

EMEP ZİYARETİ

Heyet, CHP ziyaretinin ardından Emek Partisi (EMEP) Genel Merkezi'nde, EMEP heyetiyle de görüşecek. Görüşme saat 16:00'da gerçekleşecek.

Öte yandan Heyet, 20 Aralık Cumartesi günü AK Parti ve Türkiye İşçi Partisi'ni (TİP) ziyaret etmişti.

DEM Parti İmralı Heyetinden AK Parti'ye ZiyaretDEM Parti İmralı Heyetinden AK Parti'ye ZiyaretGüncel

