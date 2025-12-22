13 Yıl Aradan Sonra Tarihi Adım! Nuh Yılmaz Şam’da Göreve Başladı, Kritik Dosya Masada

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye’nin 13 yıl sonra Şam’da yeniden büyükelçi düzeyinde temsil edilmesi kapsamında görevine başladı. Yılmaz’ın ilgileneceği en kritik başlıklardan birinin SDG’nin Suriye’ye entegrasyonu olması bekleniyor.

13 Yıl Aradan Sonra Tarihi Adım! Nuh Yılmaz Şam’da Göreve Başladı, Kritik Dosya Masada
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz’ın Şam Büyükelçiliği görevi, ekim ayında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından kendisine bildirilmiş, kasım ayında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla resmiyet kazanmıştı. Yılmaz, söz konusu görevi itibarıyla bugün mesaisine başlıyor.

13 YILIN ARDINDAN YENİ DÖNEM

Geçici maslahatgüzar Burhan Köroğlu’nun görev süresinin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye, 13 yıl aradan sonra Şam’da yeniden “Büyükelçi” seviyesinde temsil edilmiş olacak.

GÖREVE BAŞLAMA TARİHİNİ ÖNCEDEN AÇIKLAMIŞTI

Atama kararının ardından birçok bakanla temaslarda bulunan Nuh Yılmaz, 26 Kasım’da gerçekleştirilen Millî Güvenlik Kurulu toplantısına da katılmış ve burada şu ifadeleri kullanmıştı:

"22 Aralık’ta devralacağım Şam Büyükelçiliği nedeniyle son defa MGK’ya katılmış oldum. MGK masasında bulunmak, devletimizin güvenlik bürokrasisinde bulunanlar için devlete hizmette erişilebilecek en zirve noktadır. Bu süreçte desteğini esirgemeyen başta Bakanımız Sayın Hakan Fidan olmak üzere, tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim."

SDG GÜNDEMİN MERKEZİNDE

Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerde şu an en hassas konu başlıklarından biri SDG’nin entegrasyonu olarak öne çıkıyor. Bunun yanı sıra Suriye’nin yeniden imar süreci ve sığınmacıların geri dönüşü gibi meseleler de iki ülke arasındaki görüşmelerde önemli yer tutuyor.

