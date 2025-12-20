DEM Parti İmralı Heyetinden AK Parti'ye Ziyaret
DEM Parti İmralı heyeti, AK Parti'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ziyaret etti.
AK Parti heyeti, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile AK Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten oluşuyor. AK Parti heyeti, DEM Parti İmralı heyetini kapıda karşıladı.
DEM Parti heyeti TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol bulunuyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: