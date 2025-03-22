Dehşet Otopsi Raporunda! 48 Yerinden Bıçakladı, Olay Yerini İzlerken Yakalandı

Olay, 27 Eylül 2024 gecesi saat 01.00 sıralarında Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Polat Dereli isimli sanık, bir kafeteryada vale olarak çalışan Osman Dere ile tartıştıktan sonra bıçakla saldırarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan Dere, hayati tehlikeyi atlatırken, Dereli bisikletiyle olay yerinden uzaklaştı.

Yaklaşık 15 dakika sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası'nda trompet sanatçısı olarak görev yapan Deniz Akten ile karşılaşan sanık, bilinmeyen bir nedenle genç müzisyenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dereli, Akten’e 48 bıçak darbesi vurarak ağır yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akten’in hayatını kaybettiğini belirledi.

OLAY YERİNİ İZLERKEN YAKALANDI

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, sanığın da çalışmaları izlediği fark edildi. Bunun üzerine gözaltına alınan Dereli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanık hakkında hazırlanan iddianamede "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "genel güvenliği tehlikeye sokma" suçlarından en ağır cezanın verilmesi talep edildi. Savcılık, sanığın canavarca hisle hareket ettiğini, rastgele insanlara saldırarak toplum güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

OTOPSİ RAPORU: 48 BIÇAK DARBESİ

Antalya Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Deniz Akten’in vücudunda toplam 48 bıçak darbesi tespit edildi. Raporda, göğüs, sırt, boyun ve karın bölgelerindeki 12 yaranın öldürücü nitelikte olduğu belirtildi. Akten’in ölümüne, büyük damar yaralanmaları ve iç organ hasarı nedeniyle meydana gelen yoğun iç ve dış kanamanın neden olduğu ifade edildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkan sanık Polat Dereli, suçlamaları reddederek, "Olay tarihi öncesinde 1,5 aydır sokakta arabamda kalıyordum, olay günü arkadaşlarımla Karpuz Kaldıran Askeri Kampının bulunduğu bölgede denize girmiştim, hava soğuduğu için arabamın bulunduğu kaldığım Çarşamba pazarına doğru yürümeye başladım, yürürken bir sivil bir araç beni durdurdu, polis olduğunu söylediler, beni gözaltına aldılar. Elimde bıçak yoktu. Maktul Deniz Akten ve huzurda bulunan Osman Dere'yi tanımam, kendilerine yönelik herhangi bir yaralama ve öldürme eyleminde bulunmadım, olayı ben gerçekleştirmedim hatırlamıyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim." dedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin bipolar bozukluk hastası olduğunu öne sürerek, ruhsal durumunun detaylıca incelenmesi gerektiğini belirtti. Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun yargılamanın seyrini değiştirebileceğini ifade etti.

"YÜZ FELCİ GEÇİRDİM"

Olay sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan müşteki Osman Dere, mahkemede yaşadıklarını anlattı. Saldırı sonrası yüz felci geçirdiğini, uzun süre çalışamadığını ve ameliyat olmak zorunda kaldığını belirten Dere, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Dere, "Sanık bıçağını aniden sol kulak altıma sapladı, sonra göğsüme vurdu. Kanlar içinde kaldım, kalabalığa doğru kaçtım. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

ACILI ANNE: HER GÜN AĞLIYORUM

Duruşmada Deniz Akten’in anne ve babası da sanığın en ağır cezayı almasını talep etti.

Acılı anne Fatma Akten, gözyaşları içinde "Deniz’imi benden koparan bu caninin en ağır cezayı almasını istiyorum. Onu müziğe ben teşvik etmiştim. Çok başarılıydı, notalarını kendi yazardı. Onun yokluğu büyük acı. Her gün ağlıyorum, eşyalarını bile hala olduğu gibi saklıyorum" dedi.

Baba Aydın Akten ise "Oğlumun kimseyle husumeti yoktu. Gece sadece arkadaşına gitmek için evden çıkmıştı. Sanık hiçbir sebep olmaksızın oğlumu öldürdü. Bir baba olarak bu acıyı tarif edemem. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" diye konuştu.

MAHKEMEDEN ARA KARAR

Mahkeme heyeti, sanığın işlediği suçların ağırlığı nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanığın akıl sağlığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporun beklenmesine hükmedildi.

Bir sonraki duruşma 28 Mayıs 2025’te görülecek.

Kaynak: İHA