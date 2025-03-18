Şanlıurfa’daki Cinayetin Zanlısı 6 Ay Sonra Yakalandı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde otomobiline düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden şahsın cinayet zanlısı jandarma tarafından yakalandı.
Geçtiğimiz eylül ayında Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde bir cinayet yaşandı. Emrullah Yıldız (30), kullandığı otomobilde kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Yoğum bakıma alınan Yıldız, daha sonra hayatını kaybetti.
Cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, cinayet zanlısı olduğu belirlenen Ş.A. (30) isimli şahsı olayın üzerinden 1 yıl 6 ay geçtikten sonra yakaladı.
Şahsın kaldığı evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 30 adet 9 mm çapında mermi ve 29 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
Kaynak: İHA
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