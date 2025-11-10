Dehşet Komşuların Duyduğu Sesle Ortaya Çıktı! Yeni Doğan Bebeğini Poşete Koyup Havalandırma Boşluğuna Attı

Kütahya'da, 20 yaşındaki E.Y. doğum yaptıktan sonra bebeğini poşete koyarak havalandırma boşluğuna attı. Korkunç olay komşuların ihbarı ile ortaya çıktı. Bebek hastaneye kaldırıldı, anne, baba ve iki kişi gözaltına alındı.

Dehşet Komşuların Duyduğu Sesle Ortaya Çıktı! Yeni Doğan Bebeğini Poşete Koyup Havalandırma Boşluğuna Attı
Edinilen bilgiye göre, Kütahya'da İstiklal Mahallesi Kelebek Sokak'taki bir apartmanın havalandırma boşluğundan bebek sesi geldiği ihbarı üzerine harekete geçildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YENİ DOĞMUŞ BEBEK BULUNDU

Ekipler, apartmanın havalandırma boşluğunda poşetin içinde bir bebek olduğunu belirledi. İtfaiye ekiplerince havalandırma boşluğundan çıkarılan ve yaşadığı belirlenen erkek bebek, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan bebeğin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ANNE, BABA VE İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, bebeğin annesinin apartmanın birinci katında ikamet eden E.Y. (20) ve babasının ise M.G. (22) olduğu tespit edildi. Anne E.Y. ve baba M.G. ile aynı dairede ikamet eden 2 kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hamile olduğunu ailesinden gizleyen E.Y.'nin, bebeği dün sabah saatlerinde banyoda doğurmasının ardından naylon torbaya ve poşete koyarak apartmanın havalandırma boşluğuna attığı öğrenildi.

Kaynak: AA

