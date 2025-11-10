Atatürk'ün Vefatının 87. Yılı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Erkanı Ata'nın Huzurunda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yıl dönümünde Anıtkabir’de düzenlenen resmi törenle anıldı.

Anıtkabir’deki anma programı, saat 08.45’te devlet erkanının Aslanlı Yol’dan yürüyüşü ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yüksek yargı organlarının başkanları, TSK komuta kademesi, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

AY YILDIZLI ÇELENK SUNULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi Atatürk’ün mozolesine bıraktı.

09.05’TE SAYGI DURUŞU

Atatürk’ün vefat ettiği saat olan 09.05’te tüm katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Tören sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokol, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ’Nİ İMZALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne şu satırları kaydetti: "Aziz Atatürk, vefatınızın 87'nci yıl dönümünde zatıaliniz, İstiklal Harbimizi birlikte yürüttüğünüz silah arkadaşlarınızı ve yüzlerce yıldır vatan topraklarını kanlarıyla sulayan kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. 'En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne tutkuyla sahip çıkıyor, ülkemizin her karışını yeni eserlerle nakış nakış işlemeye devam ediyoruz. İçeride huzurlu ve istikrarlı, dışarıda muteber ve muzaffer bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Emin ve ehil kadroların öncülüğünde Türkiye, küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Ruhun şad olsun."

Kaynak: AA