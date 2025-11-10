Atatürk'ün Vefatının 87. Yılı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Erkanı Ata'nın Huzurunda

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yılında Anıtkabir’de düzenlenen törenle anıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Erkanı 09.05’te saygı duruşunda bulundu. Ay yıldızlı çelengi mozoleye bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sonrası Anıtkabir Özel Defteri’ne ’10 Kasım’ mesajını yazdı.

Son Güncelleme:
Atatürk'ün Vefatının 87. Yılı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Erkanı Ata'nın Huzurunda
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yıl dönümünde Anıtkabir’de düzenlenen resmi törenle anıldı.

Atatürk'ün Vefatının 87. Yılı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Erkanı Ata'nın Huzurunda - Resim : 1

Anıtkabir’deki anma programı, saat 08.45’te devlet erkanının Aslanlı Yol’dan yürüyüşü ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yüksek yargı organlarının başkanları, TSK komuta kademesi, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Atatürk'ün Vefatının 87. Yılı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Erkanı Ata'nın Huzurunda - Resim : 2

AY YILDIZLI ÇELENK SUNULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi Atatürk’ün mozolesine bıraktı.

Atatürk'ün Vefatının 87. Yılı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Erkanı Ata'nın Huzurunda - Resim : 3

09.05’TE SAYGI DURUŞU

Atatürk’ün vefat ettiği saat olan 09.05’te tüm katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Tören sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokol, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.

Atatürk'ün Vefatının 87. Yılı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Erkanı Ata'nın Huzurunda - Resim : 4

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ’Nİ İMZALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne şu satırları kaydetti: "Aziz Atatürk, vefatınızın 87'nci yıl dönümünde zatıaliniz, İstiklal Harbimizi birlikte yürüttüğünüz silah arkadaşlarınızı ve yüzlerce yıldır vatan topraklarını kanlarıyla sulayan kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. 'En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne tutkuyla sahip çıkıyor, ülkemizin her karışını yeni eserlerle nakış nakış işlemeye devam ediyoruz. İçeride huzurlu ve istikrarlı, dışarıda muteber ve muzaffer bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Emin ve ehil kadroların öncülüğünde Türkiye, küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Ruhun şad olsun."

Sonsuz Saygı ve Özlemle... Atatürk’ün Işığı 87 Yıldır Yolumuzu AydınlatıyorSonsuz Saygı ve Özlemle... Atatürk’ün Işığı 87 Yıldır Yolumuzu AydınlatıyorGüncel
57 Yaşında Aramızdan Ayrılıp, 87 Yıldır Yaşayan Büyük Atatürk’e…57 Yaşında Aramızdan Ayrılıp, 87 Yıldır Yaşayan Büyük Atatürk’e…Güncel

Kaynak: AA

Etiketler
Anıtkabir Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Sonsuz Saygı ve Özlemle... Atatürk’ün Işığı 87 Yıldır Yolumuzu Aydınlatıyor Sonsuz Saygı ve Özlemle... Atatürk’ün Işığı 87 Yıldır Yolumuzu Aydınlatıyor
Bir Yanda Yağmur Bir Yanda Güneş: Türkiye’de İki Mevsim Aynı Anda Bir Yanda Yağmur Bir Yanda Güneş: Türkiye’de İki Mevsim Aynı Anda
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Feci Kaza! Aynı Aileden 4 Kişi Öldü Ankara'da Feci Kaza! Aynı Aileden 4 Kişi Öldü
'Dijital Kıyamet' Yaklaşıyor! Bilim Dünyası 2028'i Gösterdi 'Dijital Kıyamet' Yaklaşıyor! Bilim Dünyası 2028'i Gösterdi
Sındırgı Yine Sallandı! AFAD ve Kandilli'den Açıklama Sındırgı Yine Sallandı! AFAD ve Kandilli'den Açıklama
Nusaybin’de Korkunç Cinayet! Kavga Ettiği Kişiyi Otomobille... Korkunç Cinayet! Kavga Ettiği Kişiyi Otomobille...
Yatırımcılar Dikkat! Piyasalar Hareketlendi, Altın Uçuşa Geçti Piyasalar Hareketlendi, Altın Uçuşa Geçti