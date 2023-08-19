Dedesini rüyasında gördü, Diyarbakır'dan 1200 kilometre yol gitti!

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde rüyada gördüğü dedesinin 'Şansın dönecek' sözüyle 1200 kilometre yol gelerek Denizli'ye vardı. Ancak dedesinin girdiği rüya tersine çıktı.

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Diyarbakır’ın Silvan ilçesinden 18 yaşındaki Cesur Kaplan, köyünden bir kişinin katıldığı yarışmadan yüklü miktarda para kazandığının öğrenince bu durumuna hayıflanan Kaplan, gece rüyasında seneler önce ölen dedesini gördü.

Rüyasına gelen dedesinin "Şansın dönecek" sözü üzerine heyecanlanan Kaplan, sosyal medyandan gördüğü büyük ödüllü yeme yarışmasına katılma kararı aldı.

ZARARLI ÇIKTI

1200 kilometre yol giderek Diyarbakır’dan Denizli’ye gelen Kaplan, 240 adet çöp şiş yeme rekorunu kırarak büyük ödülü kazanacağına inandı. Ancak Kaplan, ne kadar hayret gösterse de ancak 120 adet çöp şişi midesine sığdırabildi. Bu güne kadar çok az sayıda kişinin kazandığı büyük ödül hayali yarım kalan Kaplan, hem yol masrafları hem de kural gereği yediği çöp şişlerin parasını da ödeyerek zararlı çıktı.

Dedesini rüyasında gördü, Diyarbakır'dan 1200 kilometre yol gitti! - Resim : 1

"HER DEDEYE İNANMAYIN"

Binlerce kişinin sosyal medyadan canlı izlediği yarışmanın ardından hayal kırıklığı yaşayan Cesur Kaplan, "Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bir kişi şans oyununda yüklü bir para kazandı. O zamanlar ‘Ben oynamadım, bana çıkmadı’ diye çok üzüldüm. Bir zaman sonra dedem rüyama girdi. ‘Evlat üzülme, senin de şansın dönecek bir gün’ dedi. Ben de rüyamda böyle bir şey yaşanınca, sosyal medyadan daha önceden defalarca izlediğim yeme yarışmasına katılmaya karar verdim. Yarışmaya geldim ama başaramadık. Her rüyaya, her dedeye inanmayın, biz dedeye inandık şansımızı kaybettik" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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