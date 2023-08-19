Sakarya, Riva ve Kocaeli'de denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından bugün de 3 ilçede denize girmek yasaklandı.

Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, vatandaşları uyarıyor.

RİVA'DA BU HAFTA SONU DENİZE GİRMEK YASAK

Beykoz Kaymakamlığı ise Riva sahillerinde beklenen yoğun dalga ve akıntı nedeniyle bu hafta sonu denize girilmesinin yasaklandığını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre Riva sahillerinde yarın ve 20 Ağustos Pazar günü rüzgarın hızının 20-25 kilometre şiddetinde, dalgaların ise 1,5-2 metre boyunda olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

KANDIRA'DA DA DENIZE GIRMEK YASAKLANDI

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle dün ve bugün denize girilmesine yasak getirilmişti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, elverişsiz şartlar sebebiyle bugün ve yarın Kovanağzı, Kerpe, Miço Koyu, Kumcağız ve Cebeci'de cankurtaran hizmeti verilen mavi bayraklı alan dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girmek yasaklandı. (AA)