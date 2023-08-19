Malatya'da kayıp diş hekimi ölü bulundu!
Malatya'da kayıp olarak aranan 47 yaşındaki diş hekimi Murat Ş., yol kenarında ölü bulundu.
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında iddiaya göre, Saraybosna Caddesi'nde yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
KAYIP DİŞ HEKİMİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Polis cesedin kayıp olarak aranan diş hekimi Murat Ş.'ye (47) ait olduğunu tespit ederken, bölgede camları açık park halinde bir de araç bulundu.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Murat Ş.’nin cenazesi, cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
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