Balıkesir'de IŞİD operasyonu: Bir terörist yakalandı!

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör faaliyetlerini engellemeye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda IŞİD terör örgütü üyesi, bir kişi yakalandı.

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Balıkesir'de IŞİD operasyonu: Bir terörist yakalandı!

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde IŞİD terör örgütüne üye olduğu tespit edilen 1 şüpheliye ait eve operasyon düzenlendi.

IŞİD'li teröristin yakalandığı evde örgüte ait doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Yakalanan terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Balıkesir IŞİD
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