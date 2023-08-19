İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu'dan kötü haber: Hastaneye kaldırıldı

İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, tansiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nihat hocamız tansiyon sebebiyle hastanede şuan tedavi görmekte. Sizlerden hocamız için dua talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu'dan kötü haber: Hastaneye kaldırıldı

Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, tansiyon sebebiyle hastanede tedavi altına alındı.

"SİZLERDEN DUA TALEP EDİYORUZ"

Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nihat hocamız tansiyon sebebiyle hastanede şuan tedavi görmekte. Sizlerden hocamız için dua talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu'dan kötü haber: Hastaneye kaldırıldı - Resim : 1

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