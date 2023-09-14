Dedeoğulları ailesinden 7 kişi öldürülmüştü: Konya 'Meram Katliamı'nda emniyet desteği iddiası

Konya'nın Meram ilçesinde 12 Mayıs 2021’de Keleş ve Çalık aileleri tarafından ırkçı saldırıya maruz bırakılan Dedeoğulları ailesinden 7 kişi, saldırının ardından gereken koruma tedbirlerinin alınmaması sonucu 30 Temmuz 2021’de tetikçi Mehmet Altun tarafından katledildi.

Bu gelişmeler sonrası katliama ilişkin sosyal medya hesabından yeni iddiaları gündeme taşıyan CHP eski milletvekili Atilla Kart, "CHP Diyarbakır M. Vekili Sezgin TANRIKULU' nun dile getirdiği olaylar, bugün Konya'da 'Meram Katliamı' davasında da yaşanıyor" dedi.

"KAMERA KAYITLARI EMNİYET AŞAMASINDA YOK EDİLDİ"

"Konya'da 30 Temmuz 2021' de, Meram ilçesinde '7 Kürt yurttaşımız' katledildi" diyen Kart, "İşsiz olan Tetikçi Katilin; profesyonel olarak silah kullanmayı bildiği, 2 ay öncesinden başlayarak lüks otellerde konakladığı ve adeta "eğitim kampına" alındığı; Katliamdan 1 ay önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı nizamiyesinden ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden HTS- BAZ Kayıtlarının çıktığı; Özel bir güvenlik şirketini 2 kez ve 4'er saat boyunca ziyaret ettiği, saldırı anına dair 2 dakikalık kamera kayıtlarının Emniyet aşamasında yok edildiği ve Mahkemeye gönderilmediği ortaya çıktı" dedi.

"HALEN CEVAP VERİLMEDİ"

"Mahkeme, ısrarlı ve müteaddit taleplerimize rağmen bu bulguları araştırmadı" diyen Kart, "Müdahil Vekili olarak, K.K. Komutanlığı ve EGM' ye başvurduk...'... Bu olayı araştırın, Tetikçi Katil Komutanlık' ta ve Emniyet'te kimlerle görüşmüş?.. Bunu ortaya çıkarın.. Bunu yapmadığınız takdirde görevinizi yapmamış olursunuz... Katliama iştirak edenleri korumuş olursunuz... Kurum'u zan altında bırakmış olursunuz...' dedik. Bilgi Edinme Yasasına göre, Tarafımıza 15 gün içinde cevap verilmesi zorunlu olduğu halde, 3 Ağustos'ta yaptığımız başvuruya halen cevap verilmemiştir" ifadelerini kullandı.

"SEZGİN TANRIKULU DA YARGI KARARLARININ UYGULANMASINI İSTİYOR"

Kart, "Bir kez daha ifade ediyoruz; bu süreci 'haklı olmanın gücüyle' ve kararlılıkla takip edeceğiz, maddi gerçeğin ve iştirak eden faillerin ortaya çıkarılmasını sağlayacağız. Sezgin TANRIKULU da; AİHM, AYM ve diğer yargı kararlarının uygulanmasını istiyor. Maddi gerçeğin araştırılmasını, gerçek faillerin ve azmettirenlerin ortaya çıkartılmasını istiyor. CHP; artık 'edilgen bürokrat' siyaset anlayışına mahkum olmadan ve bu kabuğu kırarak, 'gerçek ve sahici' anlamda, demokrasi ve hukuk mücadelesini vermek zorundadır. Türkiye; gerçek anlamda bir hukuk devleti olmadığı/ olamadığı içindir ki, AKP eliyle yaratılan iklimin tesiriyle provoke ediliyor, kutuplaştırılıyor, maddi gerçekler karartılıyor. Türkiye; bu büyük fotoğrafı görmeli; 'oyuna gelmeden' ve 'tahriklere kapılmadan' bu gerçekleri demokratik zeminlerde konuşmalı, bu gerçekler üzerinden demokrasi ve barışı inşa etmelidir. Bu mümkündür. Sorumlu, yurtsever ve yapıcı siyaset bunu gerektirir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Konya’nın Meram ilçesinde 24 yıldır yaşayan aynı mahallede yaşayan Dedeoğulları ailesi 12 Mayıs'ta yaklaşık 60 kişilik ırkçı bir grubun saldırısına maruz kalmıştı.

"Biz ülkücüyüz, sizi burada yaşatmayacağız" tehditleriyle saldırı gerçekleştiren ırkçı grup 4'ü kadın olan 7 kişilik aileyi ağır yaralamıştı. Saldırının ardından tutuklanan 7 kişiden 5'i tahliye edilmişti.

30 Temmuz 2021 tarihinde ise Mehmet Altun isimli tetikçi, Dedeoğulları'nın evine giderek yanında getirdiği silahla aile bireylerine ateş açtı.

Saldırı sonucunda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (57), çocukları Serap (33), Serpil (29), Sibel (35), Metin (42) ve Barış Dedeoğulları (31) yaşamını yitirdi. Altun, katliamdan sonra evi de ateşe verdi. Olayın ardından kiraladığı araçla kaçan tetikçi 4 Ağustos'ta yakalandı.

Kaynak: Gerçek Gündem