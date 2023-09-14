Her fırsatta cumhuriyeti hedef alan Halil Konakcı'ya bir tepki de Yeşim Salkım'dan: 'Hadi önünüzden yiyin'

Sosyal medyadan yayınladığı videolarda Atatürk’e ve cumhuriyete hakaretler yağdıran imam Halil Konakcı bu kez, “Bir kişi, şeriata sövüyor ve şeriatı istemiyorsa o kişi kafirdir. Bu kadar basit” ifadelerini kullandı. Konakcı’ya kamuoyundan tepki yağarken bir tepki de şarkıcı Yeşim Salkım’dan geldi.

Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Salkım, "Bilerek mi yapıyorsunuz, provakatör mü tuttular sizi bilmiyorum ama. Tüm Türkiye'deki benim gibi kadınların burasında artık! Bilmem anlatabiliyor muyum? Hadi önünüzden yiyin!" dedi..

'HADİ ÖNÜNÜZDEN YİYİN'

Konakcı’nın “Bu ülkede acilen Müslüman ve kafir tanımının yapılması lazım. Bir kişi, şeriata sövüyor ve şeriatı istemiyorsa o kişi kafirdir. Bu kadar basit” şeklindeki sözlerine yönelik olarak Salkım, paylaşımının tamamında şunları söyledi:

"Halil Konakçı mısın nesin... Saygısızlık yapmamak için elimizden gelen bütün gayret ve çabayı sarfettik ama Türkçen yok galiba anlamıyorsun. Bak güzel kardeşim burası Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti. Sana kimse dinini yaşama, namazını kılma, orucunu tutma, başını kapatma demiyor. Ama söz konusu bizim kafirliğimizse yok efendim 17-18 yaşındaki kızların bacaklarıysa özellikle bizim milli sporcularımızın bize bu kadar güzel bir başarı yaşatmış o gencecik kadınların yok bacakları yok şortları diye başlarsan orada tepemizin tasını attırırsın. O aklını bir başına topla. İbadetini de adam gibi yap insanın canını sıkma! Hele de bizim gibi kadınların hiç canını sıkma. Bakmayacaksın kardeşim. Nefsine hakim olacaksın. Sana o kitabı o yüzden göndermişler. Sen okuduğun kitabı da mı anlamadın? Türkçe oku, belki daha iyi anlarsın. Arapça çalışmıyor demek ki kafa. Bir harf değiştiğinde bile çok şey değişiyor. Bilerek mi yapıyorsunuz, provokatör mü tuttular sizi bilmiyorum ama. Tüm Türkiye'deki benim gibi kadınların burasında artık! Bilmem anlatabiliyor muyum? Hadi önünüzden yiyin!"





Bilmem anlatabildim mi ? Biz kafir değiliz Halil Konakçı ama sen gördüğüm en iyi provakasyoncusun pic.twitter.com/oMgzKRARB0 September 13, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem