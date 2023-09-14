AKP'ye yakın gazete Berkin Elvan'a iftirada ipin ucunu kaçırdı: Bu yalanı da ortaya attılar

İstanbul, Okmeydanı’nda Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde 16 Haziran 2013’teki polis saldırısında başının arkasından gaz fişeğiyle yaralanan 14 yaşındaki Berkin Elvan hastaneye kalbi durmuş olarak götürülmüştü.

269 gün sonra, tedavi gördüğü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 11 Mart 2014'te hayatını kaybetti.

Berkin’in hayatını kaybetmesinin ardından iktidara yakınlığı ile bilinen basın yayın kuruluşları da karalama kampanyasına girişti. Birçok kez Berkin’in taş attığı vb. iddialar gündeme getirilmeye çalışılsa da, AKP’ye yakın Yeni Akit gazetesi olayı bir ileri seviyeye taşıyarak, Berkin Elvan’ın molotof attığını iddia etti.

Gazetede bugün yayınlanan haberde Berkin Elvan için ‘Molotof atan masum’ ifadesini kullandı.

Berkin Elvan ile, İzmir’de Atatürk Anıtı’nın bulunduğu duvara ‘boş yapma’ yazdığı için tutuklanan İ.Y.’yi karşılaştıran gazete, muhalefeti ikiyüzlülükle suçladı.