Hande Baladın’ı tehdit eden kişinin serbest bırakılması üzerine Eczacıbaşı'ndan savcılığa şikayet

Milli voleybolcu Hande Baladın’ı asitli saldırıyla tehdit eden Mustafa N.’nin serbest bırakılması üzerine Eczacıbaşı Spor Kulübü, savcılığa şikâyette bulundu. Kulüp, “Sporcumuz antrenmanlarda korkuyor” dedi.

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Hande Baladın’ı tehdit eden kişinin serbest bırakılması üzerine Eczacıbaşı'ndan savcılığa şikayet

Filenin Sultanları’nın yıldızlarından Hande Baladın’ı “Seni diri diri yakacağım” diye tehdit eden takıntılı takipçinin serbest bırakılması üzerine spor kulübü harekete geçti. Kulüp, “Şirket çalışanlarımız endişeli” diyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Mustafa N.’ye bir suç duyurusu da oyuncusu olduğu Eczacıbaşı Spor Kulübü’nden geldi. Kulüp, Baladın’a gelen tehdit mesajlarından ardından endişe duyduklarını ve çalışma hürriyetlerinin kısıtlandığını söyleyerek savcılığa şikâyette bulundu.

Sabah’ın haberine göre, dilekçede N.’nin paylaşımlarıyla, “Asit atacağım, diri diri yakacağım. Arabanı tararım” ifadelerinin saldırgan bir tutum sergilediği belirtildi. Ayrıca N.’nin şirket binasını basacağı yönündeki ifadeleri yüzünden spor kulübü ve şirket çalışanlarının hürriyetini etkilediği vurgulandı.

Baladın’ın da antrenmanlarda endişe ve korku duyduğu belirtilerek N. hakkında "Tehdit" ve "İş ve çalışma hürriyeti ihlal" suçlarından cezalandırılmasını talep edildi. Savcılık soruşturma başlattı.

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