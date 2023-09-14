18 yaşındaki genç kız sokak ortasında vurularak öldürüldü!

Kayseri'de genç kız sokakta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

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18 yaşındaki genç kız sokak ortasında vurularak öldürüldü!

Kayseri'de, Anbar Mahallesi'nde çalıştığı iş yerinden çıkan E.Ç'ye (18), sokakta bir kişi tabancayla ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde E.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen O.Ç'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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