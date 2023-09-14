Bursa'da IŞİD operasyonu: 17 kişi gözaltında

Bursa'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

Bursa'da IŞİD operasyonu: 17 kişi gözaltında

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda silahlı terör örgütüyle bağlantılı oldukları tespit edilen şüpheliler ve adresleri belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 17 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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