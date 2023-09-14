Türkiye'de son 33 yılın en kurak ağustosu yaşandı!

Türkiye genelinde yağışlar uzun yıllar normali (1991-2021) ortalamasına göre yüzde 57, geçen yıl ağustos ayı yağışlarına göre yüzde 60 azaldı. Böylece ağustos ayı yağışlarında, son 33 yılın en düşük seviyesi görüldü.

Son Güncelleme:
Türkiye'de son 33 yılın en kurak ağustosu yaşandı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2023 Ağustos yağışlarıyla ilgili hazırladığı rapora göre, Türkiye geneli ağustos ayı yağışları normalinin ve geçen yıl ağustos ayı yağışlarının altında gerçekleşti.

Ortalama 6,4 milimetre yağışın görüldüğü 2023 Ağustos'ta, 14,8 milimetre olan ağustos ayı normaline göre (1991-2021) yüzde 57, 16,1 milimetre olan 2022 Ağustos yağışına göre de yüzde 60 oranında düşüş yaşandı.

İl geneli yağışlarda en fazla yağış ise 106,5 milimetre ile Rize'de, en az yağış ise 0,4 milimetre ile Mardin'de görüldü. Normaline göre en fazla azalma gösteren il yüzde 96 ile Amasya oldu.

Normaline göre 3 gün olan Türkiye genelinde ağustos ayındaki ortalama yağışlı gün sayısı, bu ağustos ayında 2,6 gün olarak belirlendi. Yağışlı gün sayıları en çok olan bölge ve iller Doğu Karadeniz, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde 5-10 gün, Trabzon ve Rize çevrelerinde ise 10-15 gün aralığında gerçekleşti.

BÖLGELERE GÖRE YAĞIŞLAR

Marmara'da 5 milimetre olan ağustos ayı yağışı, 19 milimetre normaline göre yüzde 74, 47,5 milimetre olan geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 90 düştü.

Ege'de 4,1 milimetre olan ağustos ayı yağışı, 10,9 milimetre olan normaline göre yüzde 63, 29,2 milimetre olan geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 86 azaldı. Akdeniz'de 5,8 milimetre olan ağustos ayı yağışı, 7,9 milimetre olan normaline göre yüzde 26, 9,1 milimetre olan geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 36 düştü.

İç Anadolu'da 3,5 milimetre olan ağustos ayı yağışı, 10,1 milimetre olan normaline göre ve 10,3 milimetre olan geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 66 azaldı. Karadeniz'de 13,8 milimetre olan ağustos ayı yağışı, 38,5 milimetre normaline göre yüzde 64, 28,8 milimetre olan geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 52 geriledi.

Doğu Anadolu'da 7,4 milimetre olan ağustos ayı yağışı, 10,7 milimetre normaline göre yüzde 31 azalırken, 3,4 olan geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 100'den fazla arttı. Güneydoğu Anadolu'da 1,6 milimetre olan ağustos ayı yağışı, 1,7 milimetre normaline göre yüzde 3 azalırken, 0,9 milimetre olan geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 78 yükseldi

Kaynak: AA

Etiketler
Kuraklık Türkiye Ağustos
Son Güncelleme:
Hiç dikkat etmiyor bolca tüketiyorduk. Canan Karatay uyardı! Ömrü kısaltıyor Hiç dikkat etmiyor bolca tüketiyorduk. Canan Karatay uyardı! Ömrü kısaltıyor
Hande Baladın’ı tehdit eden kişinin serbest bırakılması üzerine Eczacıbaşı'ndan savcılığa şikayet Hande Baladın’ı tehdit eden kişinin serbest bırakılması üzerine savcılığa şikayet
AKP'ye yakın gazete Berkin Elvan'a iftirada ipin ucunu kaçırdı: Bu yalanı da ortaya attılar AKP'ye yakın gazete Berkin Elvan'a iftirada ipin ucunu kaçırdı
Müge Anlı'dan canlı yayında beklenmedik itiraf! Duyan herkes buz kesti Müge Anlı'dan canlı yayında beklenmedik itiraf! Duyan herkes buz kesti
ÇOK OKUNANLAR
2024 yılında hayatı değişecek burçlar belli oldu! Şans kapıları açılacak 2024 yılında hayatı değişecek burçlar belli oldu!
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Kredi kartı kullananlar dikkat, 4 'önlem' gündemde Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Kredi kartı kullananlar dikkat, 4 'önlem' gündemde
Süleyman Soylu'nun söktüğü rütbeleri Ali Yerlikaya taktı: Sabri Uzun ve Hanefi Avcı, haklarını geri aldı Soylu'nun söktüğü rütbeleri Yerlikaya taktı
Erdoğan, danışmanlarının birçoğuyla yollarını ayırdı! İşte gönderilen isimler... Erdoğan, danışmanlarının birçoğuyla yollarını ayırdı
Fatih Altaylı: Yarın CHP'de bir aday daha çıkacak, saygın, önemli bir isim Yeni gelişme: 'Yarın CHP'de bir aday daha çıkacak, saygın, önemli bir isim'