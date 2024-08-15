Datça'da Şarampole Devrilen Yolcu Otobüsündeki 3 Kişi Yaralandı

Muğla'nın Datça ilçesinde şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı.

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Datça'da Şarampole Devrilen Yolcu Otobüsündeki 3 Kişi Yaralandı

Datça ilçesinde Hayati Ö'nün kullandığı İstanbul-Datça seferini yapan 06 VT 386 plakalı yolcu otobüsü, Emecik Mahallesi Kurucabük mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

Bariyeri aşan otobüs şarampolden metrelerce aşağı sürüklendi.

Kazada otobüs şoförü Hayati Ö. ile muavin S.Ö. ve yolcu C.Ç. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, şarampole devrilen otobüsü düştüğü yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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