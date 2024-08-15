Böyle Rezalet Görülmedi! Çeşme Suyunu Parayla Sattılar: Satış Değil Bağış

GERÇEK GÜNDEM-ÖZEL HABER

Kalfaköy’de yaşayan bir mahalle sakini muhtar Erkan hakkında suç duyurusunda bulundu. Gerçek Gündem’in ulaştığı şikâyet dilekçesinde muhtar Erkan’ın mahalledeki tarım arazilerindeki kaçak yapılaşmaya göz yumduğu öne sürülürken, halkın kullanımına ücretsiz olarak sağlanan çeşme suyunu dahi muhtarın para karşılığı sattığı iddia edildi.

SATIŞI BAĞIŞA ÇEVİRDİ

Bu dilekçenin içeriğine dair konuştuğumuz diğer Kalfaköy sakinleri de su satışını doğruladı. Ancak muhtarın son dönemde tutum değiştirdiğini, su satmak yerine çeşme başına bir bağış kutusu koyduğunu ve bağış topladığını anlattılar.

‘İFTİRA ATIYORLAR’

İddiaların odağındaki muhtar suçlamaları reddederek, “Biz 8 aday muhtarlık için yarıştık. Bana iftira atıyorlar” dedi.

‘SATIŞ DEĞİL BAĞIŞ’

Olaya ilişkin konuştuğumuz resmi bir yetkili ise şunları söyledi: “Su İSKİ’ye ait. Mahalleli yararlanıyor. Ancak mahalle dışından dahi su almaya gelenler var. Sizlerde takdir edersiniz ki su alınırken çevre kirleniyor. Temizlik masrafları için bir bağış topluyor muhtar” dedi. “Muhtarın izinsiz bağış toplaması yasal prosedürlere aykırı değil mi?” diye sorduğumuz yetkili, “Evet aykırı. Haklısınız. Tarafımıza bir şikâyet gelmemişti bugüne kadar. Ancak müdahale edeceğiz” yanıtını verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem