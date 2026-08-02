Cumhurbaşkanına Suikast Girişimi Timinde Yer Almıştı: FETÖ Mensubu Teröristte Alkol ve Uyuşturucu Detayı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişimi esnasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ timinde yer alan terörist Burkay Karatepe'nin yakalandığı operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

'DEVLETİN HAFIZASI DA ADELETİ DE DAİMA DİRİDİR'

Çiftçi paylaşımında, "Yıllarca dinimizi perde, mukaddesatımızı maske, milletimizin temiz duygularını ise ihanetlerine araç yaptılar. Takiyeyi inanç, ihaneti hizmet, firarı kurtuluş sandılar. Ama bu devletin hafızası da adaleti de daima diridir." ifadelerini kullandı.

Çiftçi açıklamasında şunları kaydetti: "15 Temmuz gecesi Marmaris’te Muhterem Cumhurbaşkanımıza yönelik suikast timinde yer alan FETÖ mensubu terörist Burkay Karatepe’nin kimliği, Emniyet Teşkilatımızın hassas, sabırlı ve titiz çalışmalarıyla tespit edilmiş; kahraman polislerimizin operasyonuyla yakalanarak adalete teslim edilmiştir.

KANINDA ALKOL HÜCRE EVİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Adım adım takip edilen hainin, kaçtığı yollar tükenmiş, sığındığı karanlık dağılmış, taktığı bütün maskeler düşmüştür. Yakalanan hainin sağlık raporunda 0,34 promil alkollü olduğu tespit edilmiş, yakalandığı ininde uyuşturucu bulunmuştur. Milletimizin inancını yıllarca istismar eden bu mankurt zihniyetin temsilcisinin; zihinlerinde ihanet, hayatlarında çürüme vardır.

TERÖRİSTE 7 FARKLI SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Hain Burkay Karatepe hakkında;

-'Cumhurbaşkanına Suikast',

-'Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs'”,

-'Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürme'”,

-'Askerî Ceza Kanununa Muhalefet',

-'Silahla, Birden Fazla Kişiyle Birlikte Konutta Geceleyin Yağma',

-'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' ve

-'Resmî Belgede Sahtecilik” suçlarından Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüzde adli işlemlere başlanmıştır.

'CUMHURBAŞKANIMZA UZANAN ELİN HESABI MUTLAKA SORULACAK'

Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yükselen Türkiye Yüzyılı; vesayetin, darbenin ve ihanetten medet umanların değil, milletin iradesinin yüzyılıdır.

Muhterem Cumhurbaşkanımıza uzanan elin, devletimize çevrilen silahın, milletimize kurulan tuzağın hesabı mutlaka sorulacaktır.

Yıllar geçse de isimler değişse de hainleri de ihanetlerini de unutmayacağız!"

"İHANETİ MİLLETİMİZ DE DEVLETİMİZ DE UNUTMAZ!"



Yıllarca dinimizi perde, mukaddesatımızı maske, milletimizin temiz duygularını ise ihanetlerine araç yaptılar. Takiyeyi inanç, ihaneti hizmet, firarı kurtuluş sandılar.



Ama bu devletin hafızası da adaleti de daima diridir.



15… https://t.co/TgTFj4xTBP pic.twitter.com/GE7V4L4kq3 — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) August 2, 2026

Kaynak: DHA