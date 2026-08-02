Türkiye'nin Ciğerlerini Yakan Orman Yangınları Kontrol Altında! Bakan Yumaklı'dan Kritik Uyarı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Havadan ve karadan yürütülen etkili mücadeleler sonucunda, Aydın-Çine, Balıkesir-Susurluk ve İzmir-Buca yangınları tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Öte yandan Bakan Yumkalı, vatandaşları açık alanlarda ateş yakmamaları konusunda dikkatli olmaya çağırdı.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin paylaşım yaptı.

AYDIN, BALIKESİR VE İZMİR BUCA'DAKİ YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Havadan ve karadan yürütülen çalışmalara işaret eden Yumaklı, "Etkili mücadeleler sonucunda, Aydın'ın Çine, Balıkesir'in Susurluk ve İzmir'in Buca ilçelerindeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı." ifadesini kullandı.

Yumaklı, rüzgarın şiddetini artırdığı 29 Temmuz'dan bu yana, ülke genelinde 192'si orman dışı olmak üzere, toplam 314 yangına müdahale ettiklerini belirtti.

'RİSK DEVAM EDİYOR' DEDİ, VATANDAŞLARI UYARDI

Hava ve kara araçları ile orman kahramanlarının alevlere karşı verdiği etkin ve aralıksız mücadele sonucu, bu yangınların tamamını kontrol altına aldıklarına dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"Ancak yangın riski halen devam ediyor, ekiplerimiz 7 gün 24 saat teyakkuzda olmaya devam edecek. Sizlerden de ricamız, rehavete kapılarak tedbiri elden bırakmamak. Lütfen, dışarıda ateş yakmayalım. Yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınalım. En ufak bir duman veya alev gördüğümüzde, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verelim. Unutmayın, ormanlar yarınlarımızın bizlere emanetidir. Emanete sahip çıkmak, Yeşil vatanımızı korumak hepimizin ortak görevidir."

Kaynak: AA

Etiketler
Orman yangınları İbrahim Yumaklı Balıkesir İzmir Aydın
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