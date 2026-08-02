Mersin'de Dehşet Dolu Anlar: Önce Çarptı, Kaçarken Üstlerinden Geçti

Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki 4 kişiden 3'ü yola savrulurken, bir çocuk da aracın kaputuna düştü. Kaputtaki çocuğu indirip yeniden otomobiline binen sürücünün, yaralıların üzerinden geçerek kaza yerinden hiçbir şey olmamış gibi kaçtı. Sürücünün kaçarken, yerde yatan yaralıların üzerinden geçtiği dehşet anları kameralara yansıdı.

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Kaza, Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi'nde meydana geldi.

MOTOSİKLETE ÇARPTI

Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, seyir halindeyken şeridinden çıkarak karşı yönden gelen motosiklete çarptı.

KAPUTTAKİ ÇOCUĞU İNDİRİP DİREKSİYONUN BAŞINA GEÇTİ

Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 4 kişiden 3'ü yola savrulurken, bir çocuk otomobilin kaputunun üzerine düştü. Otomobil sürücüsü, panik halde aracından inerek kaputtaki çocuğu indirdikten sonra yeniden direksiyon başına geçti.

YARALILARIN ÜZERİNDEN GEÇTİ

Otomobil sürücüsü, daha sonra yaralı halde yerde yatan iki kişinin üzerinden geçerek kaza yerinden kaçtı. Otomobil sürücüsünü durdurmak isteyen bir kişi ise ezilmekten son anda kurtuldu. Bu anlar, çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak harekete geçerken, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ise kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: DHA

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Mersin Trafik kazası
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