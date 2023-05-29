Emine Erdoğan'ın kendisini uzaklaştırdığı iddia edilmişti: Rıdvan Dilmen konuya açıklık getirdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eden isimler arasında, iktidara yakınlığıyla bilinen ünlü futbolcu Mesut Özil ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen de yer almış ve Dilmen’in Emine Erdoğan’la yaşadığı diyalog kamuoyunun gündemine oturmuştu.

Videoyu izleyen birçok yurttaş Emine Erdoğan’ın Dilmen’e "Siz yanlış yaptınız" dediği şeklinde anladı.

Dilmen, Odatv’den Sinem Hançerigüzel’e konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Dilmen, "Affedersiniz sokaktaki insana söylemez. 'Yanlış yaptınız' demedi, 'Yalnız çekilin' dedi. Allah aşkına Emine hanım hiç kimseye bu üslupta konuşmaz ki..." diye konuştu.

O ifadenin doğru olmadığını ifade eden Dilmen, "Öncesinde de ayak üstü konuştuk. 'Mesut Özil ile yalnız çekilin önce, sonra birlikte çekilirsiniz' dedi" açıklaması yaptı.