Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı Öncesi Vatandaşlara Çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı öncesi yollara düşecek vatandaşlara sosyal medyadan çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı vatandaşlardan kurallara uymalarını rica etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı kapsamında şehirler arası yolculuk yapacak vatandaşlara sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu.
Tüm vatandaşların trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmelerini rica eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram sevincine gölge düşürecek hatalara karşı dikkatli olmalarını rica etti.
Cumhurbaşkanı, seyahat eden tüm vatandaşlara ayrıca hayırlı yolculuklar diledi.
Ramazan Bayramı’nda yollara çıkacak tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmelerini, bayram sevincimize gölge düşürecek hatalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 19, 2026
Seyahat eden tüm kardeşlerime hayırlı yolculuklar diliyorum. #BayramSensizOlmaz
Kaynak: Haber Merkezi